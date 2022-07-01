EA опять возненавидели из-за шутки про фанатов одиночных игр

Журналисты и разработчики раскритиковали Electronic Arts после твита, в котором высмеиваются любители одиночных игр. Неудачная шутка собрала более 8 тыс. ответов, многие из которых негативные, после чего компания извинилась.

Для шутки EA использовала тренд TikTok, в котором люди выставляют кому-то оценку, но после этого называют отрицательную черту. Компания почему-то решила, что мем подходит под любителей одиночных игр.

Они на 10 баллов, но им нравится играть только в одиночные игры.

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На твит отреагировали блогеры, журналисты и даже разработчики из EA. Винс Зампелла, студия которого создала Titanfall, Apex Legends и Star Wars Jedi: Fallen Order, ответил смайликом с рукой на лице (фейспалм). Блогер

jacksepticeye, у которого почти 30 млн подписчиков, ответил аналогичным образом.

Они на 10 баллов, но они подумали, что подобный твит был хорошей идеей.

Особо остро отреагировал бывший продюсер Visceral Games Зак Мумбах, который работал над Dead Space 2. В 2017 году студию закрыли, потому что одиночные игры уже не так популярны, решила тогда EA.

Это компания, которая закрыла мою студию и уволила около 100 отличных разработчиков, потому что мы делали одиночные игры. Многие проекты EA получают шесть-семь баллов из 10, потому что компания заставляет создателей быстрее выпускать их. Руководство EA не поймёт, что такое 10.

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Другие разработчики отметили, что компании следует думать о высказываниях. Некоторые вспоминают, как перерабатывали, чтобы выпустить одиночную игру вроде Mass Effect 2. EA отреагировала на критику и своеобразно извинилась.

Это вполне заслуженно. Мы примем это, а одиночные игры поднимают их до 11 баллов.

В начале следующего года EA планирует выпустить ремейк первой Dead Space, а весной 2023-го должна выйти Star Wars Jedi: Survival. Также в разработке находятся новые Dragon Age и Mass Effect.