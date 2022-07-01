В Испании хотят запретить лутбоксы для детей и подростков

Министерство по делам потребителей Испании представило черновую версию законопроекта о лутбоксах. По данным издания HardwareSfera, власти могут обязать разработчиков узнавать возраст игроков. Это требование нужно для того, чтобы ограничить несовершеннолетним доступ к гача-механикам и наборам со случайными наградами.
Правительство также предлагает ограничить рекламу игр с подобной монетизацией. Так, её смогут показывать только ночью и ранним утром. При этом внутриигровая реклама не должна будет подталкивать пользователей к использованию микротранзакций.
Разработчики должны будут не только узнавать возраст игроков, но и добавлять в игры ограничения по тратам на микротранзакции, а также раскрывать вероятность получения предметов в лутбоксах. Максимальное наказание за данные нарушения может составить до € 100 тыс.
Похожий законопроект уже действует в Бельгии и Нидерландах, из-за чего в этих странах не вышла Diablo Immortal. А для Electronic Arts уже вошло в привычку защищать микротранзакции FIFA в суде.
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