Microsoft разыграет Xbox Series X в виде молота Тора

Microsoft в честь скорой премьеры фильма «Тор: Любовь и гром» разыграет кастомную версию Xbox Series X. Консоль будет выполнена в виде молота Тора, а попытаться её выиграть можно до 21 июля.
Для участия нужно репостнуть запись с розыгрышем в «Твиттере», добавить хештег #ThorLoveandThunderXboxSweepstakes и сделать личную страницу общедоступной. Также необходимо быть подписчиком Xbox в соцсети, чтобы получить уведомление о победителе. Жители России, Кубы, Ирана, Судана, Сирии и Северной Кореи участвовать в конкурсе не смогут.
Премьера «Тора: Любовь и гром» состоится 8 июля, но в кинотеатрах России фильм не покажут. Сюжет кинокартины расскажет о Джейн Фостер, которая станет Могучим Тором. Также появятся герои из «Стражей Галактики». Кроме Криса Хемсворта и Натали Портман, в ленте сыграли Кристиан Бэйл, Крис Пратт, Брэдли Купер и другие.
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