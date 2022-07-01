Microsoft разыграет Xbox Series X в виде молота Тора

Microsoft в честь скорой премьеры фильма «Тор: Любовь и гром» разыграет кастомную версию Xbox Series X. Консоль будет выполнена в виде молота Тора, а попытаться её выиграть можно до 21 июля.

Для участия нужно репостнуть запись с розыгрышем в «Твиттере», добавить хештег #ThorLoveandThunderXboxSweepstakes и сделать личную страницу общедоступной. Также необходимо быть подписчиком Xbox в соцсети, чтобы получить уведомление о победителе. Жители России, Кубы, Ирана, Судана, Сирии и Северной Кореи участвовать в конкурсе не смогут.

Премьера «Тора: Любовь и гром» состоится 8 июля, но в кинотеатрах России фильм не покажут. Сюжет кинокартины расскажет о Джейн Фостер, которая станет Могучим Тором. Также появятся герои из «Стражей Галактики». Кроме Криса Хемсворта и Натали Портман, в ленте сыграли Кристиан Бэйл, Крис Пратт, Брэдли Купер и другие.