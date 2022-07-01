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NVIDIA хочет сократить производство RTX 4000. Виноваты криптовалюты

NVIDIA хочет сократить производство RTX 4000. Виноваты криптовалюты
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Компания NVIDIA хочет сократить производство видеокарт RTX 4000, сообщило тайваньское издание DigiTimes со ссылкой на источники. Причина заключается в падении рынка криптовалют, из-за чего майнеры продают графические устройства.

Сообщается, что NVIDIA на фоне этих событий ожидает спроса на линейку RTX 4000 ниже, чем предполагалось. Компания попросила производителя полупроводников TSMC сократить создание 5-нм пластин, но последняя отказалась. В лучшем случае отгрузку могут отложить на полгода. Ранее источники издания Wccftech рассказали, что NVIDIA заплатила миллиарды долларов TSMC в виде аванса.

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Также падения спроса ожидает AMD, которая уменьшила производство 6-нм и 7-нм пластин. Снизила ожидания и Apple — планируемые 90 млн iPhone 14 для первой волны сократили до 81 млн.

По слухам, NVIDIA начнёт выпустать новые видеокарты серии RTX 4000 в сентябре. В то же время выйдет новая линейка AMD.

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