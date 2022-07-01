Фото: первые кадры с Сигурни Уивер в роли подростка из «Аватара 2»

Disney продолжает делиться новыми кадрами и информацией об «Аватаре: Путь воды». В этот раз компания показала два кадра с молодой дочерью Джека и Нейтири по имени Кири. В фильме её роль исполнила Сигурни Уивер («Чужой»).
Интересно, что актриса играла в оригинальном фильме совсем другую роль — учёной Грэйс Августин. Однако современные технологии позволили 72-летней актрисе воплотить образ подростка. По словам режиссёра Джеймса Кэмерона, Уивер с лёгкостью помолодела на 60 лет и не «выходила из персонажа» на протяжении всего съёмочного процесса.
Сигурни просто взяла и помолодела. Она стала выглядеть моложе, у неё появилось больше энергии, и она ни разу не вышла из образа Кири за весь период съёмок. У нее даже были румянец на лице, лёгкая походка и озорной дух.
События «Аватара: Путь воды» разворачиваются через 10 лет после финала первого фильма. Главными героями выступит семья Салли — их преследуют проблемы, а они стараются защищаться и оберегать друг друга. Премьера сиквела во всём мире состоится в декабре. О релизе в российских кинотеатрах пока не сообщается. Ранее Disney поделилась первыми кадрами с героиней Кейт Уинслет.
Кадры с Кири
Фото: Empire
Фото: Empire
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