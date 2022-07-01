Рейтинг Battlefield 2042 в Steam перестал быть полной катастрофой

Спустя месяц после старта первого сезона Battlefield 2042 отзывы о шутере начали заметно улучшаться — да настолько, что теперь рейтинг игры в Steam стал «смешанным». За последний месяц положительных отзывов было аж 40%.

Впрочем, за прошедшие полгода общий рейтинг стал незначительно лучше: с 24% вырос до 28%. Тенденция, конечно, положительная, но впереди ещё много работы. К примеру, у No Man's Sky на достижение рейтинга в 70% ушло целых пять лет.

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К сожалению, слабо верится, что EA будет столько времени заниматься поддержкой игры. Хоть сам издатель это отрицает, но СМИ уже сообщили о работе над следующей Battlefield — её хотят выпустить осенью 2024 года, хотя ещё до релиза Battlefield 2042 думали сделать это на целый год раньше, осенью 2023-го.