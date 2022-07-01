Стив Джобс посмертно удостоен высшей награды США для гражданских лиц

Сооснователь Apple Стив Джобс посмертно удостоен Президентской медали Свободы — высшей награды США для гражданских лиц. Об этом сообщили сегодня на сайте Белого дома.
Президентскую медаль Свободы вручают людям, которые внесли вклад в процветание, безопасность и другие государственные и общественные ценности США. На сайте Белого дома отметили видение и креативность Джобса, которые до сих пор влияют на развитие компьютерной, музыкальной, беспроводной и кинематографической индустрии.
Джобс основал Apple в 1976 году и разработал один из первых персональных компьютеров вместе со Стивом Возняком. В 1986 году после ухода из компании изобретатель открыл студию Pixar, купив у Джорджа Лукаса компьютерное подразделение. В конце 90-х Джобс вернулся в Apple и возглавил корпорацию, которая в 2011 году стала самой дорогой публичной компанией.
Стив Джобс умер в 2011 году от рака поджелудочной железы, когда ему было 56 лет.
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