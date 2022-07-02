Monster Hunter: Rise благодаря дополнению Sunbreak установила абсолютный рекорд в Steam

Мы уже рассказывали, что интерес к Monster Hunter: Rise после запуска дополнения Sunbreak значительно вырос, однако к вечеру пятнице он оказался попросту рекордным. Онлайн взлетел до 209 тыс. человек, хотя ранее пиковым с релиза был результат в 134 тыс. человек.
Для понимания масштабов: сейчас Monster Hunter Rise — самая популярная платная игра в Steam. В общей рейтинге она на пятом месте. Впереди лишь Apex Legends, PUBG, Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Следом идут Lost Ark, Team Fortress 2, ARK, Grand Theft Auto 5 и Rust.
Как можно заметить, доминируют бесплатные игры, что придаёт большую значимость нынешним показателям Monster Hunter: Rise. Впрочем, у игроков на ПК после Monster Hunter: World появилась какая-то невероятная любовь к охоте на монстров.
- 2 июля 2022
-
10:00
-
09:47
-
09:35
- 1 июля 2022
-
22:09
-
21:33
-
21:21
-
21:14
-
20:36
-
19:45
-
19:21
-
18:32
-
17:56
-
17:47
-
17:47
-
17:01
-
16:45
-
16:09
-
16:06
-
15:31
-
15:31
-
15:08
-
14:51
-
14:15
-
14:15
-
14:11
-
14:06
-
13:31
-
13:22
-
12:54
-
12:39
-
12:29
-
12:00
-
11:19
-
11:03
-
11:00