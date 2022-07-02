Monster Hunter: Rise благодаря дополнению Sunbreak установила абсолютный рекорд в Steam

Мы уже рассказывали, что интерес к Monster Hunter: Rise после запуска дополнения Sunbreak значительно вырос, однако к вечеру пятнице он оказался попросту рекордным. Онлайн взлетел до 209 тыс. человек, хотя ранее пиковым с релиза был результат в 134 тыс. человек.

Для понимания масштабов: сейчас Monster Hunter Rise — самая популярная платная игра в Steam. В общей рейтинге она на пятом месте. Впереди лишь Apex Legends, PUBG, Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Следом идут Lost Ark, Team Fortress 2, ARK, Grand Theft Auto 5 и Rust.

Как можно заметить, доминируют бесплатные игры, что придаёт большую значимость нынешним показателям Monster Hunter: Rise. Впрочем, у игроков на ПК после Monster Hunter: World появилась какая-то невероятная любовь к охоте на монстров.