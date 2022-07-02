Ночью в Fortnite добавили ещё двух футболистов — немецкого нападающего дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Марко Ройса и английского нападающего «Тоттенхэм Хотспур» и капитана национальной сборной Англии Гарри Кейна.
Спортсмены продаются по отдельности за 1600 В-баксов, но при желании можно взять комплект за 2300 В-баксов. При покупке дают уникальную эмоцию и уникальные рюкзаки.
Сейчас в Fortnite проходит 3-й сезон 3-й главы, главной темой которого стал отдых и идиллия. Среди нововведений, кроме очевидных изменений на карте, стоит отметить возможность выращивать собственные растения.
Fortnite — королевская битва, где выигрывает тот, кто останется последним в живых на карте. Игра очень популярная, из-за чего там постоянно происходят различные коллаборации.
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