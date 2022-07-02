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Росомаху после Хью Джекмана у Marvel может сыграть звезда Kingsman Тэрон Эджертон

Росомаху после Хью Джекмана у Marvel может сыграть звезда Kingsman Тэрон Эджертон
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Актёр Тэрон Эджертон, известный по фильмам «Рокетмен» и Kingsman, рассказал о переговорах с Marvel. Обладатель премии «Золотой глобус» за роль Элтона Джона теперь может сыграть Росомаху.

В разговоре с The New York Times Эджертон сообщил о переговорах с Кевином Файги и другими руководителями Marvel. Актёр признался, что взволнован ролью Росомахи в том числи из-за Хью Джекмана.

Я был взволнован и очень встревожен, потому что Хью сильно связан с этой ролью. У меня возник вопрос, насколько сложно сыграть Росомаху другому актёру. Надеюсь, мне дадут шанс.

Хью Джекман в последний раз сыграл Росомаху в фильме «Логан» 2017 года, в котором завершили историю героя. Появятся ли обновлённые Люди Икс в киновселенной Marvel, пока не сообщили.

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