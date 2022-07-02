Новая бюджетная GTX 1630 уступает старой GTX 1050 Ti

NVIDIA выпустила новую бюджетную видеокарту GTX 1630, которая должна заменить GTX 1050 Ti. Устройство пока поступило в продажу в Китае, но уже появились первые сравнения. В них новинка уступает ветерану 2016 года.

Сравнение моделей появилось на канале Benchmark Lab, где протестировали видеокарты в Elden Ring, Red Dead Redemption 2, God of War, Cyberpunk 2077 и других. Где-то количество кадров в секунду держится на одном уровне, но в некоторых играх GTX 1050 Ti вырывается вперёд в среднем на 3-5 FPS.

Кроме этого, тесты провела компания Inno3D, которая сравнила производительность и возможности видеокарт. Здесь где-то вырывается вперёд GTX 1630, а где-то и 1050 Ti. Новинка также поддерживает видеокодеки VP8 и H.265, что позволит сделать изображение лучше при просмотре видео через Интернет и в онлайн-конференциях.

Производитель видеокарт EVGA установил цену своей GTX 1630 в $ 199 (~ 11 тыс. рублей). У компании Colorful устройство будет стоить $ 169 (~ 9 тыс. рублей). Для сравнения: GTX 1050 Ti в розничных магазинах продают примерно за 18 тыс. рублей. Сколько будет стоить новинка, когда доберётся до России, пока неизвестно.