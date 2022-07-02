Умер художник «Крокодила Гены» и «38 попугаев» Леонид Шварцман

Художник-постановщик Леонид Шварцман, который работал над «Крокодилом Геной», «38 попугаями» и многими другими мультфильмами, умер в возрасте 101 года. Об этом сообщил сегодня ТАСС шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.

Леонид Шварцман родился в 1920 году в Минске. Художник работал в студии «Союзмультфильм» с 1948 года и принял участие в создании мультфильмов «Аленький цветочек», «Снежная королева», «Дядя Стёпа — милиционер».

Шварцман получил известность после участия в создании образа Чебурашки для мультфильма «Крокодил Гена». В результате герой стал очень известным и был выбран талисманом сборной России на летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах. С 1975 года художник-постановщик начал карьеру режиссёра.

Мультипликатор был удостоен нескольких государственных наград. Среди них орден Александра Невского, премия президента РФ в области литературы и искусства и медаль «За оборону Ленинграда».