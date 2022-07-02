Умер художник «Крокодила Гены» и «38 попугаев» Леонид Шварцман

Художник-постановщик Леонид Шварцман, который работал над «Крокодилом Геной», «38 попугаями» и многими другими мультфильмами, умер в возрасте 101 года. Об этом сообщил сегодня ТАСС шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.
Леонид Шварцман родился в 1920 году в Минске. Художник работал в студии «Союзмультфильм» с 1948 года и принял участие в создании мультфильмов «Аленький цветочек», «Снежная королева», «Дядя Стёпа — милиционер».
Шварцман получил известность после участия в создании образа Чебурашки для мультфильма «Крокодил Гена». В результате герой стал очень известным и был выбран талисманом сборной России на летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах. С 1975 года художник-постановщик начал карьеру режиссёра.
Мультипликатор был удостоен нескольких государственных наград. Среди них орден Александра Невского, премия президента РФ в области литературы и искусства и медаль «За оборону Ленинграда».
- 2 июля 2022
-
17:17
-
16:47
-
15:43
-
14:59
-
14:40
-
13:58
-
13:13
-
12:31
-
10:00
-
09:47
-
09:35
- 1 июля 2022
-
22:09
-
21:33
-
21:21
-
21:14
-
20:36
-
19:45
-
19:21
-
18:32
-
17:56
-
17:47
-
17:47
-
17:01
-
16:45
-
16:09
-
16:06
-
15:31
-
15:31
-
15:08
-
14:51
-
14:15
-
14:15
-
14:11
-
14:06
-
13:31