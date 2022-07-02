Бумыч — о бывшей жене: Лика сделала всё, чтобы я не играл в лучшей команде мира
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Бывший капитан NAVI по CS:GO Кирилл Boombl4 Михайлов рассказал, что завтра на YouTube-канале блогера Райза выйдет интервью с его участием. Киберспортсмен пообещал рассказать о Counter-Strike и «грязном белье», а также опубликовал небольшой тизер с цитатами из ролика.
К примеру, в одном из отрезков Михайлов обвинил бывшую жену в негативном влиянии на его карьеру:
Я не знал, что так получится… Лика сделала всё, чтобы я не играл в лучшей команде мира.
В конце мая Natus Vincere исключила BoombI4 из основного состава в связи с репутационными рисками. Через несколько дней после этого он сообщил о разводе с женой Ликой — в тот же день она опубликовала фото его полового органа, а также обвинила в употреблении запрещённых веществ и харассменте.
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