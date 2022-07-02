Джеймс Кэмерон сравнил «Аватара» с «Властелином колец»

Режиссёр Джеймс Кэмерон рассказал изданию Empire о создании сюжета «Аватара», который он сравнил с «Властелином колец». Постановщик планирует выпустить ещё четыре фильма, для которых пришлось писать романы.

Я сказал Fox, что сделаю это, но мы должны устроить большую игру. Я не хочу просто снимать фильм за фильмом. Я хочу рассказать большую историю. Представьте, что есть серия романов вроде «Властелина колец», которые мы адаптируем. В теории это было здорово, но потом мне пришлось писать чёртовы романы.

Новость по теме Создатели The Division планируют выход игры по «Аватару» 18 ноября

Также Кэмерон два года думал о возвращении к «Аватару», прежде чем заключить контракт. Из-за большого успеха фильма режиссёр сомневался, стоит ли делать подобное снова.

Кроме этого, Empire представил новый кадр «Аватара: Путь воды» с гигантским подводным существом.

Премьера «Аватара: Путь воды» состоится в декабре этого года. Параллельно со второй частью снималась третья, которая выйдет в 2024 году. Предположительно, четвёртый и пятый фильмы тоже будут снимать вместе.