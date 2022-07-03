В «Торе: Любовь и гром» изменили внешность антагониста из-за «Гарри Поттера»
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Режиссёр «Тора: Любовь и гром» Тайка Вайтити рассказал изданию IGN о внешности Горра, антагониста фильма. По словам постановщика, облик героя отличается от версии комиксов, потому что последняя сильно похожа на Волан-де-Морта из «Гарри Поттера».
Внешность Горра напоминает Волан-де-Морта, поэтому я подумал, что зрители автоматически проведут эту связь. Из-за этого мы решили изменить дизайн героя, но сохранить тон и его меч. На самом деле, его история была для нас самой важной.
Ранее Кристиан Бэйл, который сыграл Горра, рассказал ещё об одном изменении героя. К съёмкам «Тора: Любовь и гром» актёр подошёл сразу после фильма, где нужно было показать нехватку мышц. Это повлияло и на образ Горра, который в комиксах выглядел более физически сильным.
Горр из комиксов
Горр Кристиана Бэйла
Премьера «Тора: Любовь и гром» состоится 8 июля, но в России фильм не покажут из-за ухода кинокомпаний с рынка страны.
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