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На Windows 11 перешли уже более 20% пользователей Steam

На Windows 11 перешли уже более 20% пользователей Steam
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Более 20% пользователей Steam перешли на Windows 11, что стало известно из свежего отчёта Valve за июнь. Самой популярной ОС всё ещё остаётся Windows 10 — более 70%.

За прошедший месяц доля пользователей Steam на Windows 11 увеличилась на 1,6%, а на Windows 10 — уменьшилась на 2,6%. Чуть более 3% игроков до сих пор пользуются Windows 7.

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Самой популярной видеокартой остаётся GeForce GTX 1060. На втором месте закрепилась GeForce GTX 1650, а на третьем — GeForce GTX 1050 Ti. Последняя потеряла больше всего пользователей с мая.

Самые популярные видеокарты пользователей Steam

  1. GeForce GTX 1060 — 6,82% (-0,16%)
  2. GeForce GTX 1650 — 6,3% (+0,05%)
  3. GeForce GTX 1050 Ti — 5,2% (-0,26%)
  4. GeForce RTX 2060 — 4,87% (-0,07%)
  5. GeForce RTX 3060 Laptop — 2,89% (+0,3)

Самым популярным количеством оперативной памяти остаётся 16 ГБ (-0,59%), но всё больше пользователей переходят на меньший объём. Среди VR-гарнитур доминирует Oculus Quest 2 с показателем 49,02% (+1,03%).

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