Портал Xbox Wire на русском языке больше не работает

Компания Microsoft заблокировала российскую версию сайта Xbox Wire, в котором публиковали новости и интервью с разработчиками.

Портал на русском всё ещё можно найти через поисковик, но при переходе по ссылке открывается версия на английском. Пропал и переход на русский язык на самом сайте.

Новость по теме Эксперт прокомментировал уход Microsoft из России

Ранее издание GameMAG со ссылкой на источники сообщило, что Microsoft закрывает российское подразделение Xbox. До этого президент компании Брэд Смит заявил о полном закрытии бизнеса в стране. Вероятно, с этим связано прекращение работы Xbox Wire, но представители техногиганта ситуацию пока не прокомментировали.

Microsoft открыла российскую версию Xbox Wire в 2020 году. Тогда Фил Спенсер обратился к фанатам, произнеся фразу на русском языке.