Фото: очередной безумный трюк Тома Круза на съёмках фильма «Миссия Невыполнима 7»

3 июля Тому Крузу исполнилось 60 лет. В честь юбилея режиссёр Кристофер Маккуори поздравил актёра, опубликовав фотографию со съёмок «Миссии Невыполнима 7» — «Смертельное возмездие: Часть один» (Dead Reckoning Part One). На ней Круз кое-как удерживается за крыло самолёта прямо во время полёта.

Судя по всему, это фрагмент из той самой сцены, о которой журналисты сообщали ещё в прошлом декабре. На ней артист выпадает из кабины самолёта и чудом не падает в пропасть, ухватившись за крыло в последний момент. Затем герой кое-как возвращается за штурвал и продолжает полёт. Эпизод снимали весной 2022 года в Южной Африке.

Круз уже давно известен как один из немногих актёров, кто предпочитает выполнять все свои трюки самостоятельно, не обращаясь к компьютерной графике и каскадёрам. Например, в «Протоколе Фантом» он забрался на Бурдж-Халифа — самое высокое здание в мире. А в «Последствиях» артист самостоятельно управлял вертолётом и серьёзно травмировал ногу во время одного из очень опасных прыжков.

Выход первой части «Смертельного возмездия» запланирован на 14 июля 2023 года, тогда как вторая половина выйдет через год — 28 июня 2024 года. Ожидается, что «Миссия невыполнима 8» станет финалом франшизы для Тома Круза. На момент её выхода актёру будет 62 года.