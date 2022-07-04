Создатели «Смуты» получили 260 млн рублей и сразу пропали

Похоже, у разработчиков игры «Смута» резко изменились планы. В сети обратили внимание, что студия Cyberia Limited пропала буквально со всех радаров.

Разработчики проекта закрыли его официальный сайт и социальные сети. При попытке перехода страница просто не находится.

Пользователи предполагают, что таким образом Cyberia Limited просто получила деньги от государства и быстро закрыла проект. Сами разработчики никаких комментариев по этому поводу не давали. Напомним, что «Институт развития интернета» выделил на разработку «Смуты» 260 млн рублей. Довольно большая сумма.

Более того, по «Смуте» даже планировали выпустить сериал и создать новую метавселенную. Будет ли реализовано что-то из этого, неизвестно.