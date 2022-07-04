Видео: как Fallout: New Vegas выглядел бы в 2022 году

Всеми известные энтузиасты с канала TeaserPlay продолжают радовать фанатов новыми видео, в которых показывают, как бы выглядели старые игры в современности.

На этот раз команда показала это на примере культовой Fallout: New Vegas. В ролике можно увидеть интерфейс, вид от первого лица и некоторых существ. Особенно хочется отметить освещение и проработку деталей. Видео было создано на движке Unreal Engine 5.

Как и всегда, работа TeaserPlay очень понравилась аудитории. Команду уже не раз просили задуматься о создании какого-то своего проекта. Люди считают, что энтузиасты действительно смогут сделать что-то крутое.

Ранее объектом для TeaserPlay стала Call of Duty 2. В работе команды игра выглядит как настоящий ремейк культовой части Call of Duty.