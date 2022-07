Художник нарисовал углём поразительный портрет Элли из The Last of Us

В мае мы рассказывали о художнике под ником NabeelaTheArtist. Тогда он показал впечатляющий рисунок Джоэла из The Last of Us, который был сделан с помощью одного угля.

Недавно автор показал ещё и Элли. Портрет девушки был тоже написан углём. В видео ниже можно посмотреть на процесс работы. На весь проект художник потратил более 100 часов. Также NabeelaTheArtist заявил, что на написание обоих портретов ушло 256 часов.

В комментариях аудитория оценила работу, однако и указала на некоторые проблемные моменты. Художник активно общается с аудиторией, поэтому пообещал, что следующие работы будут выполнены более качественно. Сам NabeelaTheArtist доволен работами. Некоторые посоветовали художнику написать портрет Элли из первой части The Last of Us в юном возрасте.