Художник нарисовал углём поразительный портрет Элли из The Last of Us

В мае мы рассказывали о художнике под ником NabeelaTheArtist. Тогда он показал впечатляющий рисунок Джоэла из The Last of Us, который был сделан с помощью одного угля.
Недавно автор показал ещё и Элли. Портрет девушки был тоже написан углём. В видео ниже можно посмотреть на процесс работы. На весь проект художник потратил более 100 часов. Также NabeelaTheArtist заявил, что на написание обоих портретов ушло 256 часов.
В комментариях аудитория оценила работу, однако и указала на некоторые проблемные моменты. Художник активно общается с аудиторией, поэтому пообещал, что следующие работы будут выполнены более качественно. Сам NabeelaTheArtist доволен работами. Некоторые посоветовали художнику написать портрет Элли из первой части The Last of Us в юном возрасте.
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