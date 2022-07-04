Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Художник нарисовал углём поразительный портрет Элли из The Last of Us

Художник нарисовал углём поразительный портрет Элли из The Last of Us
Комментарии

В мае мы рассказывали о художнике под ником NabeelaTheArtist. Тогда он показал впечатляющий рисунок Джоэла из The Last of Us, который был сделан с помощью одного угля.

Недавно автор показал ещё и Элли. Портрет девушки был тоже написан углём. В видео ниже можно посмотреть на процесс работы. На весь проект художник потратил более 100 часов. Также NabeelaTheArtist заявил, что на написание обоих портретов ушло 256 часов.

В комментариях аудитория оценила работу, однако и указала на некоторые проблемные моменты. Художник активно общается с аудиторией, поэтому пообещал, что следующие работы будут выполнены более качественно. Сам NabeelaTheArtist доволен работами. Некоторые посоветовали художнику написать портрет Элли из первой части The Last of Us в юном возрасте.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022