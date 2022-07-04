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Эмбер Хёрд продолжает бороться с Джонни Деппом даже после суда

Эмбер Хёрд хочет отменить решение суда по делу с Джонни Деппом
Neilson Barnard/Getty Images
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1 июня стало известно об окончании судебных разбирательств между Эмбер Хёрд и Джонни Деппом. Все тяжбы кончились в пользу Деппа, но его бывшая супруга никак не хочет признавать победу актёра.

По информации издания Deadline, адвокаты Хёрд и сама актриса хотят отменить решение суда. В качестве своих аргументов они приводят то, что на суде Джонни Депп не привёл прямых доказательств своих слов, а только косвенные. По мнению Хёрд, её бывший супруг также подкупил присяжных.

Мисс Хёрд с уважением просит этот суд отменить вердикт присяжных в пользу мистера Деппа и против мисс Хёрд в целом. В качестве альтернативны просим вас назначить новое судебное разбирательство.

Чем это всё обернётся, неизвестно. Ранее Хёрд выразила желание написать книгу о суде с Джонни Деппом, в которой актриса собирается высказать всю правду.

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