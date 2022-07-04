В Нидерландах хотят полностью запретить лутбоксы. Они слишком похожи на азартные игры

В Нидерландах продолжают бороться с лутбоксами. Шесть политических партий страны, которым принадлежат 44 из 75 мест в сенате, предложили полностью запретить наборы со случайными наградами.
По их мнению, лутбоксы манипулируют людьми, побуждая их тратить деньги снова и снова. Таким образом наборы со случайными наградами могут приравнять к азартным играм и полностью запретить в Нидерландах — как их уже запретили в Бельгии.
Если власти Нидерландов всё-таки полностью ограничат механики лутбоксов в стране, разработчикам многих игр, включая FIFA и Genshin Impact, придётся подстраиваться под новые законы. Возможно, авторам нужно будет изменить систему монетизации или добавить механики, которые не будут походить на азартные игры.
Аналогичный законопроект о запрете лутбоксов для детей и подростков уже разрабатывают в Испании. Судя по всему, скоро за монетизацию в играх возьмутся и все остальные страны Евросоюза.
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