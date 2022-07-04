Власти России обязали Google разрешить сторонние способы оплаты в Google Play

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение компании Google. Причина в том, что корпорация якобы навязывает разработчикам мобильных приложений невыгодные условия договора. Речь идёт о запрете на использование сторонних способов оплаты в Google Play.

Как отметили в ведомстве, действия Google содержат признаки злоупотребления своим доминирующим положением. На исполнение предупреждения ФАС дала компании месяц, в противном случае ведомство вправе возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Запрет на использование сторонних платёжных систем закреплён в Правилах программы для разработчиков Google Play. В случае их нарушения приложение может быть удалено с площадки либо заблокирована возможность его обновления.

Ответ от Google ФАС пока не получила.