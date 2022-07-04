Похоже, новый «Червяк Джим» так и не выйдет на консоли Amico

Издание VGC обратило внимание, что Ведомство по патентам и товарным знакам США изменило состояние игровой консоли Intellivision Amico. Теперь товарный знак устройства числится «заброшенный».
По данным VGC, Intellivision подала заявку на товарный знак в октябре 2018 года, и она была принята в сентябре 2019 года, однако сейчас ситуация сложилась сложная. Ведомство изменило статус Intellivision Amico, поскольку её создатели не подали заявку об использовании устройства.
Вот так выглядит консоль
У Intellivision есть ещё два месяца, чтобы попробовать обновить товарный знак и как бы «возродить» консоль. Несмотря на это, дела у компании действительно могут идти плохо, поэтому ей сейчас совсем не до собственной игровой консоли.
При всём этом в июне Intellivision подтвердила, что принимает решительные меры для того, чтобы выпустить Amico, включая «значительное сокращение персонала».
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