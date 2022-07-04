«Билайн» внезапно поднял стоимость архивных тарифов на 10%
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С 6 июля «Билайн» поднимет стоимость некоторых тарифов. Об этом оператор рассказал в сообщениях своим абонентам. В компании отметили, что постоянно пересматривают условия предоставления услуг в ту или иную сторону.
Мы постоянно пересматриваем условия по архивным тарифам в ту или иную сторону. Всегда заранее предупреждаем абонентов и даём возможность выбора дополнительных бонусов либо смены тарифного плана. В данном случае изменение цен затронуло небольшую часть архивных тарифов, рост стоимости услуг — в пределах текущей инфляции.
Организация заявила, что данное решение позволит ей балансировать предложение по тарифам, ведь на телеком-рынке сегодня высокий уровень конкуренции. Ранее стоимость тарифов с безлимитным интернетом хотела поднять Tele2, однако резко передумала после проверки от ФАС и Минцифры.
Новость по темеTele2 резко отказался от повышения цены на безлимитный тариф
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