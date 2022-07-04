CD Projekt проведёт стрим по «Ведьмаку» в честь 20-летия команды RPG

CD Projekt RED объявила о праздновании 20-летия студии. Первый стрим компания проведёт уже 6 июля в 17:00 мск. Его посвятят первому «Ведьмаку», а гостем выступит Марчин Ивински — сооснователь организации.

Начнем, где же ещё, в Вызиме! Наш первый гость, Марчин Ивински, соучредитель CDPR, отправит нас туда, где всё началось.

Судя по всему, фанатов ждут какие-нибудь эксклюзивные детали о разработке первых приключений Геральта из Ривии. Посмотреть трансляцию можно будет на Twitch.

Позже CD Projekt RED проведёт юбилейные стримы по «Ведьмаку 2», «Дикой Охоте», карточным спин-оффам франшизы и Cyberpunk 2077. Прямо сейчас каждый может поделиться собственным воспоминанием об играх команды, прислав одно изображение на сайт компании. Лучшие картинки CD Projekt опубликует в отдельных постах.