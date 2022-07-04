В России снова показывают фильм «Драйв» с Райаном Гослингом

Компания #ARTPOKAZ объявила о повторном прокате фильма «Драйв» с Райаном Гослингом. Ленту можно пересмотреть в кинотеатрах как минимум 36 регионов России.

Список городов, где можно посмотреть «Драйв»

«Драйв» рассказывает историю молчаливого водителя, который днём работает каскадёром, а ночью развозит опасных преступников. Но однажды всё меняется, когда он знакомится со своей привлекательной соседкой и её сыном. Теперь ему предстоит действовать очень осторожно, иначе могут пострадать невинные люди.

Главные роли в «Драйве» исполнили Райан Гослинг и Кэри Маллиган, поставил картину датский режиссёр Николас Виндинг Рёфн. Оригинальная лента вышла в прокат летом 2011 года и собрала около $ 77 млн при бюджете в $ 15 млн. Фильм стал культовым в определённых кругах, а фанаты уже долгое время спорят на тему неоднозначной концовки.