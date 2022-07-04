YapzOr из Team Secret решил взять перерыв в киберспорте из-за проблем со здоровьем
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Саппорт команды Team Secret по Dota 2 Язид YapzOr Жарадат возьмёт вынужденный перерыв в выступлениях на профессиональной сцене. Причиной стали проблемы со здоровьем — какие именно, клуб и игрок не раскрывают.
В своём заявлении клуб поддержал игрока, а также поблагодарил организаторов лиги Dota Pro Circuit — судя по всему, Valve разрешила команде заменить саппорта без технических поражений и потери рейтинговых очков.
Одно из самых тяжёлых объявлений, которые нам приходилось делать: YapzOr берёт длительный перерыв от Dota 2. Мы желаем ему скорейшего выздоровления и надеемся на лучшее. Также благодарим Valve за то, что она разрешила внести изменения в состав команды в середине сезона.
Последний матч за Team Secret Жарадат провёл 7 июня — через несколько дней его заменил Бакыт Zayac Эмилжанов, который играет вместо YapzOr уже четыре серии. Больше запрещено правилами Dota Pro Circuit: обычно команде присуждаются технические поражения в остальных матчах.
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