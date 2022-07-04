Blizzard прямо на 20-летие Warcraft 3 сказала фанату удалить его движок для стратегии

Моддер под ником Retera работает над Warsmash — улучшенным движком WarCraft 3. Энтузиаст планирует доработать оригинальный код для создания различных модификаций стратегии. Интересно, что для запуска Warsmash требуется лицензионная копия игры, поэтому теоретически он не нарушает авторских прав.

3 июля WarCraft 3: Reign of Chaos исполнилось 20 лет — в тот же день разработчику прислали письмо юристы Blizzard. Они потребовали прекратить разработку движка и удалить исходный код из общего доступа, так как он нарушает авторские права.

Компания дала Retera 17 дней на то, чтобы выполнить требования. Иначе за него возьмутся юристы — в таком случае разработчику может грозить крупный штраф. Сам Retera признался, что не ожидал такого «подарка» на 20-летие культовой игры, однако своими дальнейшими планами делиться не стал.