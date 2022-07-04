Blizzard прямо на 20-летие Warcraft 3 сказала фанату удалить его движок для стратегии

Моддер под ником Retera работает над Warsmash — улучшенным движком WarCraft 3. Энтузиаст планирует доработать оригинальный код для создания различных модификаций стратегии. Интересно, что для запуска Warsmash требуется лицензионная копия игры, поэтому теоретически он не нарушает авторских прав.
3 июля WarCraft 3: Reign of Chaos исполнилось 20 лет — в тот же день разработчику прислали письмо юристы Blizzard. Они потребовали прекратить разработку движка и удалить исходный код из общего доступа, так как он нарушает авторские права.
Компания дала Retera 17 дней на то, чтобы выполнить требования. Иначе за него возьмутся юристы — в таком случае разработчику может грозить крупный штраф. Сам Retera признался, что не ожидал такого «подарка» на 20-летие культовой игры, однако своими дальнейшими планами делиться не стал.
- 4 июля 2022
-
19:16
-
19:15
-
19:07
-
18:35
-
18:20
-
18:18
-
18:13
-
18:00
-
17:59
-
17:26
-
16:57
-
16:31
-
16:06
-
16:00
-
15:55
-
15:29
-
15:22
-
15:00
-
14:55
-
14:36
-
14:30
-
14:14
-
14:13
-
13:46
-
13:42
-
13:23
-
13:23
-
13:12
-
12:45
-
12:11
-
11:48
-
11:00
-
10:26
-
09:59
- 3 июля 2022
-
20:28