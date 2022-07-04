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Финальный сезон «Очень странных дел» начнут делать после отпуска команды

Финальный сезон «Очень странных дел» начнут делать после отпуска команды
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В интервью Collider создатели сериала «Очень странные дела» братья Даффер рассказали, когда приступят к работе над продолжением. По их словам, сейчас они взяли небольшой отпуск, однако к написанию сценария приступят уже в августе.

Мы собираемся взять небольшой отпуск в июле. А потом планируем вернуться. К написанию сценария приступим уже в начале августа.

Ранее братья Даффер заявляли, что уже примерно знают, чем именно закончится сериал. Они отметили, что в этот раз продолжения не придётся ждать так долго — в этот раз на команду не будут действовать пандемийные ограничения.

Если вы уже досмотрели четвёртый сезон, то можете ознакомиться с нашим материалом, в котором мы ответили на некоторые популярные вопросы по всему сериалу.

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