Работу российского процессора «Байкал» сравнили с Intel Core i5-10210U

Специалисты компании «Инфосистемы Джет» протестировали работу российского процессора Baikal BE-M1000 при выполнении офисных задач, а также сравнили её с Intel Core i5-10210U.
Характеристики российского процессора «Байкал»
- CPU: 8 ядер Arm Cortex A57 с частотой 1,5 ГГц
- GPU: 8 ядер Arm Mali-T628 с частотой до 750 МГц
- Количество потоков: 8
- Кэш-память L3: 8 МБ
- Поддерживаемый тип памяти: DDR4-2400, DDR3-1600
Все тестирования проводились на ПК в форм-факторе Slim-Desktop под названием «Элпи511», оснащённом процессором Вaikal-М с операционной системой Astra Linux 1.7. На компьютере были установлены браузеры Google Chrome и Mozilla Firefox, а также офисный пакет LibreOffice с архиватором Ark.
С открытием каких-либо документов у «Байкала» проблем не возникло. Однако при редактировании текстового документа на более чем 50 страниц программа с чтением начала зависать. При этом браузеры и архиватор работали стабильно, а Chrome как будто бы даже быстрее открывал страницы.
Что касается сравнений производительности с Intel Core i5-10210U, то во всех основных бенчмарках отечественный процессор оказался слабее. По словам специалистов, это было вполне ожидаемо, ведь у Intel выше тактовая частота и он гораздо лучше оптимизирован для повседневных задач.
Правда, при непосредственной работе с программами сильной разницы сотрудники не увидели.
Сравнения производительности
В целом специалисты компании «Инфосистемы Джет» назвали результаты тестов ожидаемыми. Отечественный процессор оказался на порядок слабее в задачах, связанных с обработкой графики, из-за более низких характеристик. При этом «Байкал» не оптимизирован для работы со многими современными программами — например, при попытке поделиться стримом рабочего стола компьютер отправляется на перезагрузку.
Смущает также и цена — российский процессор стоит $ 500, в то время как i5-10210U можно приобрести за $ 400. Однако «Байкал» отвечает всем требованиям по импортозамещению, считают эксперты.
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