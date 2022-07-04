Фото: первые кадры с семьёй Джейка и Нейтири из «Аватара 2»
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Издание Empire опубликовало первый кадр с семьёй Джейка и Нейтири. На нём можно увидеть самих родителей, девочку Кири, которую сыграла 72-летняя Сигурни Уивер, а также других детей, которых зовут Нетейем (Neteyam), Ло'ак (Lo'ak) и Туктирей (Tuktirey).
По словам режиссёра Джеймса Кэмерона, для него очень важным было показать в сиквеле настоящую семью.
Я — отец пятерых детей. Оглядываясь вокруг — не хочу говорить конкретно о вселенной Marvel или вселенной DC, — герои в современном фэнтези и научной фантастике кажутся не связанными «трясиной отношений» и другими моментами, которые тянут вас вниз и действуют вам на нервы. Я говорю о тех вещах, которые мешают вам просто так рисковать своей жизнью. Я подумал: «Что, если я возьму Джейка и Нейтири и дам им настоящую семью?»
Узнать о том, насколько дружная семья у Джейка и Нейтири, можно будет в декабре 2022 года. События «Аватара: Путь воды» разворачиваются через 10 лет после финала первого фильма — главных героев преследуют проблемы, а они стараются защищаться и оберегать друг друга.
Первый кадр с семьёй Джейка и Нейтири
Фото: Empire
Ранее Disney показала первые кадры с Сигурни Уивер, которая сыграла в картине подростка.
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