Отправиться в Skyrim с друзьями позволят на этой неделе

Разработчики кооперативного мода Skyrim Together Reborn объявили дату выхода проекта. Уже 8 июля модификация появится на сайте Nexusmods — и её сможет скачать любой желающий.
Together Reborn — улучшенная версия кооперативного мода для «Скайрима». Она позволит играть в культовую RPG вместе с друзьями, при этом всего в игре могут находиться сразу восемь человек. Авторы заявили, что модификация работает стабильно, однако до идеала её довести не получится из-за того, что над ней трудится совсем небольшая команда энтузиастов. При этом все квесты, лут, диалоги и остальные элементы игры работают практически без ошибок.
Для запуска Skyrim Together Reborn понадобится лицензионная копия The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition — желательно без установленной Anniversary Upgrade.
- 4 июля 2022
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