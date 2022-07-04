В Uncharted 4 мог появиться знаменитый трюк Джеймса Бонда

В Uncharted 4 во время погони на джипе на Мадагаскаре Нейтан мог совершить знаменитый трюк Джеймса Бонда. Об этом и о других источниках вдохновения рассказал один из дизайнеров экшена Курт Маргенау.

Трюк, о котором идёт речь, появился в фильме «Бриллианты навсегда» 1971 года с Шоном Коннери в главной роли. Во время погони Бонд решается на опасный трюк. Герой переворачивает машину на два колеса и проезжает в узкий проход, чего не удаётся сделать преследовавшим.

Маргенау рассказал, что в студии создали прототип трюка, но в Uncharted 4 он так и не вошёл. Кроме этого, разработчики вдохновлялись многими другими погонями из фильмов, а также некоторыми сценами из «Плохих парней» Майкла Бэя.

Uncharted 4 вышла в 2016 году на PS4. В начале 2022-го на PS5 повилось переиздание игры вместе со спин-оффом The Lost Legacy. Релиз комплекта также должен состояться на ПК.