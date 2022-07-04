Режиссёры «Мстителей: Финал» заинтересованы в перезапуске «Людей Икс»

Режиссёры «Мстителей: Финал» Энтони и Джо Руссо пообщались с изданием AP Entertainment и рассказали о возможном возвращении в киновселенную Marvel. Как выяснилось, один из постановщиков заинтересован в перезапуске «Людей Икс».

На вопрос о руководстве перезапуском «Людей Икс» ответил Джо Руссо, который воодушевлён этой идеей.

Одна из моих ценных вещей — 181-й номер «Невероятного Халка», в котором впервые появился Росомаха. Это важная часть моей коллекции комиксов. Герой так важен для Людей Икс, что над этим проектом было бы интересно поработать и найти новый подход.

Джо также считает, что Marvel намеренно откладывает перезапуск «Людей Икс», чтобы показать их фанатам в нужный момент с новыми героями.

Ранее Тэрон Эджертон, известный по ролям в «Рокетмене» и Kingsman, рассказал о переговорах с Marvel. Актёр может сыграть одного из главных героев в перезапуске «Людей Икс».