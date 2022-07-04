«Соник 2 в кино» обошёл «Анчартед» в топе экранизаций видеоигр

«Соник 2 в кино» заработал почти $ 402 млн в мировом прокате и обогнал по сборам «Анчартед: На картах не значится». Благодаря этому вторая часть приключений синего ежа на больших экранах обошла кинокартину Sony в топе экранизаций видеоигр.

В конце июня «Соник 2 в кино» попал в пятёрку самых прибыльных фильмов по видеоиграм, отставая от «Анчартед» примерно на миллион долларов. Теперь благодаря дополнительным сборам рейтинг изменился.

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«Варкрафт» — $ 439 млн. «Покемон. Детектив Пикачу» — $ 433,2 млн. «Рэмпейдж» — $ 428 млн. «Соник 2 в кино» — $ 401,8 млн. «Анчартед: На картах не значится» — $ 401,7 млн.

Патрик Кейси и Джош Миллер, сценаристы фильмов про Соника, рассказали о появлении в третьей части ежа Шэдоу, которого ждали фанаты. Даты премьеры кинокартины пока нет.