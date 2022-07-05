Marvel's Midnight Suns и сиквел «Доктора Стрэнджа» не связаны

Недавно вышел свежий выпуск журнала PC Gamer. Его гостем стал творческий директор Marvel's Midnight Suns Джейк Соломон. Он рассказал, что игра и фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» никак не связаны.

Многие могли так подумать, поскольку в обеих проектах важную роль в сюжете играет мистическая книга Даркхолд. Хоть Marvel's Midnight Suns ещё не вышла, а лента уже доступна, Соломон отметил, что это просто совпадение. По его словам, он надеялся на уникальности построения сюжета вокруг книги, но не вышло.

Marvel's Midnight Suns выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch 7 октября. К сожалению, сиквел «Доктора Стрэнджа» до кинотеатров России так и не добрался из-за санкций.