Карточный инди-хит Inscryption готовят к консолям
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В сети обратили внимание, что Австралийская аттестационная комиссия выдала возрастной рейтинг карточному инди-хиту Inscryption для PlayStation 4. Это может означать скорый релиз на консоли Sony, но точной даты пока нет.
Inscryption вышла в 2019 году на ПК и быстро влюбила в себя геймеров. В Steam у проекта аж 97% обзоров, игра людям действительно понравилась. Пока что рейтинг получила версия для PS4. Выйдет ли Inscryption на Xbox и Nintendo Switch, неизвестно.
Inscryption сложно отнести к какому-то одному жанру. Сами авторы описывают свою игру как карточную адвенчуру, в которой сочетаются элементы «рогалика», квеста, хоррора и многого другого. На популярность Inscryption также повлияли ютуберы и стримеры.
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