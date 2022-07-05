Джорджу Мартину очень понравился «Доктор Стрэндж 2»
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Джордж Мартин опубликовал новый пост в своём блоге, в котором рассказал о походе в кино на «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия». Культовый писатель заявил, что ему очень понравился фильм, а режиссёр Сэм Рэйми всегда был одним из его любимых постановщиков.
Должен сказать, что мне очень понравился «Доктора Стрэндж 2». Сэм Рэйми всегда был одним из моих любимых режиссёров, а Доктор Стрэндж всегда был одним из моих любимых персонажей Marvel.
Эта версия Доктора Стрэнджа, проскальзывающего через порталы в сюрреалистические измерения, полные парящих вещей и альтернативных реальностей, была Доктором, в которого я влюбился, когда мир был молод (как и я).
Также Мартин предался ностальгии и вспомнил своё первое посещение выставки Comic Con в 1964 году. Тогда 15-летний мальчик встретил Стива Дитко (автора Стивена Стрэнджа) и похвалил его творчество, а Доктора Стрэнджа назвал своим любимым персонажем. Художник скромно улыбнулся и отметил, что тоже считает его своим любимчиком.
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