В кинотеатры перестанут пускать подростков в костюмах, массово смотрящих новых «Миньонов»

Недавно в мировой прокат вышел мультфильм «Миньоны: Грювитация». Лента уже снискала успех и поставила новый рекорд по сборам за праздничный уикенд в День независимости США.

Как оказалось, такая сильная популярность иногда даже вредит. Издания BBC и Bloomberg сообщили, что в США и Великобритании планируют перестать пускать в кинотеатры группы подростков в деловых костюмах. Всё из-за того, что они неподобающе ведут себя и мешают смотреть мультфильм другим людям, особенно семьям с детьми.

Всё это началось с тренда в популярной социальной сети «ТикТок». Смысл тренда в том, чтобы нарядиться в деловой стиль и купить множество билетов на мультфильм «Миньоны: Грювитация». Ситуация дошла даже до острова Гернси. Там картину перестали показывать вовсе, поскольку подростки оскорбляли персонал и занимались вандализмом.

В России мультфильм «Миньоны: Грювитация» не вышел.