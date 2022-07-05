Источник: Rockstar планирует обновить Red Dead Redemption 2 для PS5 и Xbox Series

Студия Rockstar Games, известная по сериям GTA и Red Dead, планирует обновить Red Dead Redemption 2 для PS5 и Xbox Series. Об этом сообщил блогер Tez2 со ссылкой на надёжного источника.
По словам Tez2, обновления для современных консолей планируют выпустить в будущем, но когда именно, пока неизвестно. О некстген-патче для Red Dead Redemption 2 блогер рассказал после сообщения об отмене ремастеров первой части вестерна и GTA 4. Причиной могли быть плохие отзывы о сборнике GTA: The Trilogy.
Блогер также рассказал об обновлениях для скандального сборника ремастеров GTA 3, Vice City и Sun Andreas. Разработчики всё ещё трудятся над исправлением ошибок, но процесс замедлился из-за переключения внимания на GTA 6.
В начале марта Rockstar выпустила обновлённую версию GTA 5 для Xbox Series и PS5. Экшен получил несколько режимов графики с разрешением 4K, 60 FPS и рейтрейсингом.
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