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Источник: Rockstar планирует обновить Red Dead Redemption 2 для PS5 и Xbox Series

Источник: Rockstar планирует обновить Red Dead Redemption 2 для PS5 и Xbox Series
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Студия Rockstar Games, известная по сериям GTA и Red Dead, планирует обновить Red Dead Redemption 2 для PS5 и Xbox Series. Об этом сообщил блогер Tez2 со ссылкой на надёжного источника.

По словам Tez2, обновления для современных консолей планируют выпустить в будущем, но когда именно, пока неизвестно. О некстген-патче для Red Dead Redemption 2 блогер рассказал после сообщения об отмене ремастеров первой части вестерна и GTA 4. Причиной могли быть плохие отзывы о сборнике GTA: The Trilogy.

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Блогер также рассказал об обновлениях для скандального сборника ремастеров GTA 3, Vice City и Sun Andreas. Разработчики всё ещё трудятся над исправлением ошибок, но процесс замедлился из-за переключения внимания на GTA 6.

В начале марта Rockstar выпустила обновлённую версию GTA 5 для Xbox Series и PS5. Экшен получил несколько режимов графики с разрешением 4K, 60 FPS и рейтрейсингом.

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