Автор «Пацанов» объяснил неочевидную вещь из третьего сезона

В материале содержатся спойлеры третьего сезона «Пацанов».

Третий сезон «Пацанов» близится к концу — 8 июля выйдет последняя серия. Однако у фанатов всё ещё остаются вопросы касательно компонента V, с помощью которого у людей во вселенной шоу появляются суперспособности.

В третьем сезоне Бутчер и Хьюи начинают принимать сыворотку, которая временно даёт им нечеловеческую силу и различные умения, недоступные обычному человеку. У фаната под ником Rhys_Ford возник вопрос: почему Старлайт дала постоянный компонент V Кимико для возврата её способностей, а дать подобную сыворотку своему парню Хьюи она даже не подумала? Шоураннер Эрик Крипке ответил на его вопрос. Оказывается, всё дело в мотивации персонажей — Кимико хочет защитить Французика, который не против того, чтобы его спасали. Хьюи же хочет защитить Старлайт, которой никакое спасение не нужно.

Спасибо за вопрос! Потому что стремление Хьюи эгоистично — он хочет почувствовать себя мачо и спасти девушку, которая не хочет спасения. Кимико — это бескорыстная жертва, которая готова пойти на всё, чтобы защитить человека, который только приветствует подобную защиту. Большая разница.

Таким образом сценарист подтвердил совсем иную мотивацию Кимико — ей нужны способности для спасения своих ближних. Хьюи же просто хочет оказаться полезным и почувствовать себя настоящим мачо.