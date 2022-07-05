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Virtus.pro разгромила команду FalleN на старте IEM Cologne 2022

Virtus.pro разгромила команду FalleN на старте IEM Cologne 2022
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Первый матч в рамках Intel Extreme Masters в Кёльне закончился для российской команды Virtus.pro (выступает под тэгом Outsiders из-за санкций) уверенной победой над бразильской Imperial Esports. Пятёрка опытного Габриэля FalleN Толедо на карте de_inferno оказалась беспомощной — игра закончилась со счётом 16:6 в пользу VP.

CS:GO Intel Extreme Masters Season XVII - Cologne. Плей-ин. Раунд 1 (верхняя сетка)
05 июля 2022, вторник. 13:40 МСК
Outsiders
Окончен
1 : 0
Imperial e-Sports

Вторая встреча с участием Virtus.pro пройдёт уже сегодня в 19:15 по московскому времени. Соперником станет BIG из Германии, а победитель серии пройдёт в следующий этап турнира. Imperial же сыграет с австралийской ORDER в матче на вылет.

Intel Extreme Masters Cologne 2022 по Counter-Strike: Global Offensive проходит в Германии с 5 по 17 июля. Участники разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.

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