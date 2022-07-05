What Remains of Edith Finch скоро может выйти на PS5 и Xbox Series

Приключение What Remains of Edith Finch скоро может появиться на PS5 и Xbox Series. Об этом стало известно на сайте тайваньского рейтингового агентства, где засветилась обновлённая версия.
Каких-либо подробностей обновлённой версии на сайте рейтингового агентства не указали. Скорее всего, приключение получит улучшенную графику, повышенное разрешение и частоту кадров. Дата выхода What Remains of Edith Finch для PS5 и Xbox Series тоже неизвестна.
What Remains of Edith Finch представляет собой приключение, в котором главная героиня пытается разобраться в проклятии, преследующем её семью. При игре за каждого родственника протагонистки меняются геймплей и атмосфера.
What Remains of Edith Finch доступна на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Приключение получило несколько наград, включая The Game Awards за лучшее повествование и BAFTA как лучшая игра 2017 года.
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