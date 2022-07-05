Источник: у Destiny 2 появится мобильный спин-офф

Источник издания The Game Post рассказал, что студия Bungie и одна из крупнейших технологических китайских компаний NetEase работают над новой частью Destiny для мобильных устройств.

Издание обратило внимание на опубликованное сотрудником NetEase сообщение в LinkedIn. Там говорилось о совместной разработке мобильного шутера с Bungie. Ещё известно, что тайтл никак не будет связан с Destiny 2, он представляет собой самостоятельный проект, а разработка длится уже более двух лет.

Генеральный директор Bungie Пит Парсонс отмечал, что у NetEase есть богатый опыт работы с мобильными устройствами, которого нет у Bungie. Сотрудничество поможет создать что-то новое и делиться друг с другом идеями.

Впервые о мобильной Destiny заговорили в сентябре 2021 года, тогда нашли вакансии. А в апреле 2020-го Bungie искала инженера для разработки игр для мобильных девайсов.