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Российская команда Unique снова открыла состав по Dota 2

Российская команда Unique снова открыла состав по Dota 2
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Киберспортивный клуб Unique принял решение вернуться на профессиональную сцену Dota 2 после полугодового перерыва. Организация подписала контракты с игроками стака No Sorry.

Команда No Sorry была основана в январе этого года. Весной коллектив вышел во второй дивизион профессиональной лиги Dota Pro Circuit, а также одержал победу на онлайн-турнире Dota 2 Champions League S11.

Новый состав Team Unique по Dota 2:

  • Кыялбек dream Тайиров (керри);
  • Виталий Mannik Брезгин (мидер);
  • Олег LastHero Демидович (оффлейнер);
  • Глеб y0nd Важнов (семи-саппорт);
  • Владислав BLACKARXANGEL Иващенко (фулл-саппорт).

Предыдущий состав клуба в декабре 2021 года был выкуплен организацией Mind Games, которую клуб представляет до сих пор. В свою очередь, Team Unique после сделки объявила, что сосредоточится на развитии академии.

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