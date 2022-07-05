Российская команда Unique снова открыла состав по Dota 2

Киберспортивный клуб Unique принял решение вернуться на профессиональную сцену Dota 2 после полугодового перерыва. Организация подписала контракты с игроками стака No Sorry.

Команда No Sorry была основана в январе этого года. Весной коллектив вышел во второй дивизион профессиональной лиги Dota Pro Circuit, а также одержал победу на онлайн-турнире Dota 2 Champions League S11.

Новый состав Team Unique по Dota 2:

Кыялбек dream Тайиров (керри);

Виталий Mannik Брезгин (мидер);

Олег LastHero Демидович (оффлейнер);

Глеб y0nd Важнов (семи-саппорт);

Владислав BLACKARXANGEL Иващенко (фулл-саппорт).

Предыдущий состав клуба в декабре 2021 года был выкуплен организацией Mind Games, которую клуб представляет до сих пор. В свою очередь, Team Unique после сделки объявила, что сосредоточится на развитии академии.