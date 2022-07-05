«Дешёвая реклама». Первые отзывы о «Торе: Любовь и Гром»

Мировая премьера «Тора: Любовь и Гром» состоится на этой неделе, а западные критики и СМИ уже успели оценить кинокомикс Marvel. Их отзывы получились неоднозначными.
В положительных обзорах критики отмечают, что «Тор: Любовь и Гром» получился эмоциональным и захватывающим, но при этом достаточно лёгким для восприятия. Издание Collider вовсе поставило максимальную оценку, потому что в фильме «было всё».
Collider
Я ни разу не закатил глаза во время шуток, а фильм предложил историю, в которой было всё. Он заставил замолчать измученных фанатов киновселенной Marvel.
Variety
Именно сочетание романтики, дерзости, опасности и неожиданных поворотов делает фильм не только непредсказуемым, но и эмоциональным.
Screen Rant
Это возвращение к стандарту киновселенной: отличная сольная история, эмоциональная, захватывающая и забавная.
Достаточно много у фильма и негативных отзывов, в том числе от ведущих профильных изданий вроде The Hollywood Reporter. Критики называют постоянные шутки главной проблемой «Тора: Любовь и Гром», а саму кинокартину считают бессмысленной.
The Hollywood Reporter
Вайтити доводит остроумие до утомительных крайностей. Это перечёркивает любые попытки вызвать чувства волнения, опасности или мифического величия. В фильме нет остроты, потому что он переполнен шутками.
Los Angeles Times
Тор восстановил божественность, но он всё ещё ни к чему не стремится. Проблема в том, что «Любовь и Гром» отражает этот кризис, но притворяется, что решает его.
The Seattle Times
Я пожалел, что не смотрю «Бэтмена и Робина» или «Супермена 4», потому что даже они казались менее бессмысленными и более человечными. «Любовь и Гром» — дешёвая корпоративная реклама будущего контента Marvel.
Премьера «Тора: Любовь и Гром» состоится 8 июля во многих странах мира. В России фильм не покажут из-за ухода кинокомпаний с рынка страны. Главные роли сыграли Крис Хемсворт, Натали Портман и Кристиан Бэйл.
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