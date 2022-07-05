Джеймс Кэмерон резко выразился о троллях и хейтерах «Аватара»

В интервью журналу Empire Джеймс Кэмерон заявил, что «Аватар: Путь воды» по продолжительности не уступит оригинальной картине. Если первый фильм длился 162 минуты, то хронометраж сиквела, скорее всего, составит около трёх часов.

Сам постановщик не беспокоится о потенциальной критике фанатов из-за слишком большой длительности. По его словам, прямо сейчас в мире процветает культура запойного просмотра сериалов — люди спокойно смотрят шоу по восемь часов подряд и не испытывают каких-либо проблем.

Я не хочу слушать нытьё по поводу длительности фильма от людей, которые смотрят сериалы по восемь часов подряд.



Я прямо сейчас могу написать кусок чьей-то будущей рецензии: «Невыносимо длинный трёхчасовой фильм…» Не несите бред. Я сам видел, как мои дети смотрят пять часовых эпизодов сериала подряд.



Я вам расскажу, какая смена парадигмы должна случиться в обществе: ходить в туалет во время сеанса — это нормально.

Кэмерон отметил, что его не беспокоит и потенциальная критика сиквела от тех людей, кому не понравился оригинальный фильм. Да, они, скорее всего, уже давно забыли имена главных персонажей, однако пересмотр картины заставит их «заткнуть свои рты».

Интернет-тролли могут сказать, что всем плевать на сиквел и что они не помнят ни имён персонажей, ни событий из первого фильма.



А потом они посмотрят кино ещё раз и скажут: «Ой, простите, пожалуй, лучше мне заткнуть ***** [рот]». Так что об этом я не переживаю.

События «Аватара: Путь воды» разворачиваются через 10 лет после финала первого фильма. Главными героями выступит семья Салли — их преследуют проблемы, а они стараются защищаться и оберегать друг друга. Премьера сиквела во всём мире состоится в декабре.