Фото: стильные обложки NBA 2K23 с Майклом Джорданом
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2K Games анонсировала NBA 2K23 — новую часть ежегодного симулятора баскетбола. Компания не поделилась деталями игры, однако пообещала это сделать уже 7 июля — тогда же откроются и предзаказы на ПК и консолях. В этом году обложку как минимум двух изданий посвятят Майклу Джордану — одному из величайших баскетболистов всех времён и двукратному олимпийскому чемпиону.
NBA 2K23 — Michael Jordan Edition
NBA 2K23 — Championship Edition
Авторы не представили обложку стандартного издания — возможно, Джордан изображен и на ней.
Даты выхода у NBA 2K23 пока нет, однако она наверняка выйдет в сентябре — прошлые части франшизы выходили именно в самом начале осени. Скорее всего, проект поступит в продажу на консолях как текущего, так и прошлого поколения, а также на ПК.
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