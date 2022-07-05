Фото: стильные обложки NBA 2K23 с Майклом Джорданом

2K Games анонсировала NBA 2K23 — новую часть ежегодного симулятора баскетбола. Компания не поделилась деталями игры, однако пообещала это сделать уже 7 июля — тогда же откроются и предзаказы на ПК и консолях. В этом году обложку как минимум двух изданий посвятят Майклу Джордану — одному из величайших баскетболистов всех времён и двукратному олимпийскому чемпиону.

NBA 2K23 — Michael Jordan Edition

NBA 2K23 — Championship Edition

Авторы не представили обложку стандартного издания — возможно, Джордан изображен и на ней.

Даты выхода у NBA 2K23 пока нет, однако она наверняка выйдет в сентябре — прошлые части франшизы выходили именно в самом начале осени. Скорее всего, проект поступит в продажу на консолях как текущего, так и прошлого поколения, а также на ПК.